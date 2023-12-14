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Шлеменко – о возможных боях по правилам АРБ: кто меня может удивить и чем?

Шлеменко – о возможных боях по правилам АРБ: кто меня может удивить и чем?
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что не видит смысла в том, чтобы проводить поединки по правилам армейского рукопашного боя (АРБ). По словам Шлеменко, это стало бы шагом назад.

«Я мастер спорта международного класса по АРБ. Я выиграл все крупные турниры, получив это звание. На самом деле, это очень сложно. А сейчас это вообще невозможно. Для чего мне идти и делать шаг назад? Что я там не видел? Кто меня может удивить и чем? Это всё было давно. И сейчас предлагаете по прошествии 20-летней карьеры вернуться в АРБ. Зачем?» — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Александр Шлеменко и Александр Илич провели финальный стердаун:

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