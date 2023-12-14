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Рамзан Кадыров объяснил получение сыном Адамом множества наград

Рамзан Кадыров объяснил получение сыном Адамом множества наград
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу награждения своего сына Адама. Адам Кадыров является начинающим бойцом ММА. В октябре он стал обладателем сразу трёх наград национальных республик. Позже он был удостоен ещё нескольких наград. По словам Кадырова-старшего, его сын проявил героизм.

«Адам в свои годы проявил героизм», — приводит слова Кадырова «Коммерсантъ» со ссылкой на его выступление в соцсетях.

Адам занимается единоборствами и является победителем различных спортивных состязаний. В частности, сын Кадырова побеждал на турнирах по боксу «Время Легенд». Не так давно его назначили начальником отдела обеспечения безопасности своего отца. Сейчас Адаму 16 лет.

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