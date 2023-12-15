Мохнаткина назвала фаворита боя между Шлеменко и Иличем

Российский боец смешанного стиля Марина Мохнаткина поделилась мнением о фаворите боя между Александром Шлеменко и Александром Иличем, который состоится сегодня, 15 октября, на турнире RCC 17 в Екатеринбурге.

«Шлеменко — Илич? Александр хочет реванш, Илич остался на коне. Хотелось бы, чтобы Шлеменко забрал бой и поставил точку в этом противостоянии», – сказала Мохнаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В активе Шлеменко 79 боёв, в которых он одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью, а другой был признан несостоявшимся.

Отметим, что противостояние Шлеменко и Илича станет главным боем вечера на турнире RCC 17, который в данную минуту проходит в Екатеринбурге.