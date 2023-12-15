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«Мой самый мощный первый раунд». Шлеменко — о победе над Иличем

«Мой самый мощный первый раунд». Шлеменко — о победе над Иличем
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал победу над сербом Александром Иличем на турнире RCC 17, который проходил в Екатеринбурге.

«Отличная победа, нет? Хотелось бы быстрее, чем он у меня выиграл, но он бегает. Меня радует, что он ни разу не попал по мне, я весь чистый. Мне сейчас надо ехать в Москву, и если бы мне всё разбили, то не поехал бы. Я перешёл на новую форму питания и переживал. Чувствовал себя легко, но думал, может, это обманчиво, сейчас как сдохну. Это, кажется, мой самый мощный первый раунд», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Отметим, что поединок завершился победой Шлеменко в первом раунде техническим нокаутом.

Напомним, это вторая встреча между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.

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