Шлеменко — о победе над Иличем: российский двор оказался сильнее сербского

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о победе над сербом Александром Иличем в рамках турнира RCC 17, который проходил в Екатеринбурге.

«Мы отшили кое-каких людей из команды, вы видите меня совершенно другого. Я был нормальным с виду, но ментально – нет. Сейчас меня ничего не держит. Корешков, Пуляев, Саня Пономарёв, другие ребята из нашей команды, мы как одно целое. Илич оказался чушпаном? Нет, чушпан сюда бы не поднялся даже. Он просто оказался с другого двора, сербского, наш двор оказался сильнее», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

39-летний Шлеменко победил Илича техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, это второй поединок между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.