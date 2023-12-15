Александр Шлеменко похвалил команду после победы над Александром Иличем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко похвалил команду за подготовку к бою с сербом Александром Иличем.

«Главное то, как чувствуешь себя морально. Как даёшь на себе проехать, как говорится, чтобы всякие олени вешали, ныли. А самое сложное знаете что? Если близкие желают вам поражения. Ограбить вас лучше всего могут члены вашей семьи. У них доступ есть, они знают, где деньги лежат. Точно так же, если кто-то в вашей команде работает на то, чтобы вы слили, просто приходит и сливает вас как сволочь, просто чувствуете себя опустошённым. У меня такого нет, вся наша команда чётко работает», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, Шлеменко победил Илича техническим нокаутом в первом раунде на турнире RCC 17, который проходил в Екатеринбурге.