«Я не просил, не останавливал бы». Шлеменко — о ранней остановке боя с Иличем

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал раннюю остановку в бое с сербом Александром Иличем.

«Ранняя остановка? Да я же не просил, не останавливал бы. Я хотел его кончить жёстко, вот и всё. Ну он и так получил, он бы не ушёл оттуда. Я мог его задушить, но не стал. Подумал, нафига мне эта борьба нужна. Я хотел ему с колена короночку свою, но он был готов к этому, ноги длинные. Я вышел в правше, поменял стойку. Для него это был шок, ничего не пошло. Ни лоу-кик не ударил, ни ногой ничего не смог сделать. Он падал и лежал. Мне бы хотелось в стойке его ударить, чтобы он упал. Но я добивал очень хорошо, пригвоздил. Он держался хорошо», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Отметим, что Шлеменко победил техническим нокаутом в первом раунде на турнире RCC 17, проходившем в Екатеринбурге.