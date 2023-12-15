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Шлеменко объяснил, почему добивал Илича в бою на RCC 17

Шлеменко объяснил, почему добивал Илича в бою на RCC 17
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, почему добивал серба Александра Илича во время поединка в рамках турнира RCC 17, который проходил в Екатеринбурге.

«Я раньше не стал бы поднимать кого-то, потому что зачем силы тратить. А тут я бил, плевать, если не попадал. Хотел сделать ему больнее, судья вмешался, но он его спас. Но что там изменилось бы? Он просто побольше схватил бы там, и всё. Он меня добивал и говорил, что было 10 ударов. У меня от них даже голова не двигалась. А у меня было три-четыре удара, но посмотрите на его голову. В печень он несколько раз получил. Судья из первого боя остановил бы и сказал ещё, что я проиграл нокаутом, не удивился бы», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

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