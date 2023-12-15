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Шлеменко: бой с Иличем по боксу? Там у него ещё меньше шансов

Шлеменко: бой с Иличем по боксу? Там у него ещё меньше шансов
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мнением о бое с Александром Иличем по правилам бокса.

«Бой с Иличем по боксу – это шутка, кому это надо? Я-то готов. Если Николай Клименко это захочет увидеть, то почему нет? По боксу у Илича ещё меньше шансов», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Отметим, что Шлеменко победил Илича на турнире RCC 17 в Екатеринбурге техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, это вторая встреча между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.

В активе Шлеменко 79 боёв, в которых он одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью, а другой был признан несостоявшимся.

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