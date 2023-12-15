Александр Шлеменко заявил о желании добиться цели в 100 побед

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил о желании добиться ста побед в профессиональной карьере.

«Хотелось бы сто побед, но это тяжёлая цель. Сколько лет надо биться? Чем больше, тем лучше. Чем больше ты бьёшься, тем дольше остаёшься здоровым, крепким, сильным. Либо ты стал дрищом или разжирел и сел в 40 лет, либо дерёшься, тренируешься. Я выбираю драться и тренироваться», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Отметим, что на турнире RCC 17, который проходил в Екатеринбурге, Шлеменко победил серба Александра Илича техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, это второй поединок между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.