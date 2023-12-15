«Я король реваншей? Да, остался Мага». Шлеменко – о возможном реванше с Исмаиловым

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал возможный бой-реванш с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Я — король реваншей? Ну я все реванши забрал, остался Мага Исмаилов», – передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Отметим, что на турнире RCC 17, который проходил в Екатеринбурге, Шлеменко победил серба Александра Илича техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, это второй поединок между Шлеменко и Иличем. Первый бой между соперниками завершился жёстким нокаутом в исполнении серба в самом начале первого раунда.

В активе Шлеменко 79 боёв, в которых он одержал 62 победы и потерпел 15 поражений. Ещё один поединок с его участием завершился вничью, а другой был признан несостоявшимся.