Спивак — о словах Даны Уайта: если дадут визы, наши бойцы покажут себя хорошо за океаном

Молдавский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Сергей Спивак прокомментировал слова президента UFC Даны Уайта, ранее сравнившего российских и американских бойцов с жёсткой критикой в адрес последних.

«Видел слова Даны Уайта. Думаю, если дать бойцам больше выступать за океаном, давать им визы, чтобы было проще, то очень большие шансы, что наши ребята будут показывать себя очень хорошо», — сказал Спивак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Ранее президент UFC Дана Уайт жёстко раскритиковал нынешнее поколение американских бойцов, назвав их сборищем трусливых идиотов, мягкотелыми и слабыми. В пример им функционер поставил российских бойцов — по его словам, они из другого теста и с другим менталитетом. Также Уайт заявил, что команда Хабиба может приехать из Дагестана и захватить США прямо сейчас.