Поветкин дал прогноз на поединки Джошуа и Уайлдера в Саудовской Аравии

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, именитый россиянин Александр Поветкин высказался о предстоящих выступлениях звёзд дивизиона — американца Деонтея Уайлдера и британца Энтони Джошуа.

Напомним, оба бойца выступят 23 декабря в Саудовской Аравии. Соперником Джошуа станет швед Отто Валлин, а Уайлдер сразится с новозеландским экс-чемпионом Джозефом Паркером.

«Бои могут пройти по-разному, но я думаю, что Джошуа должен выиграть у Валлина. Уайлдер? Паркер тоже неплох, но Деонтей — ударник. Я больше отдаю предпочтение Уайлдеру, потому что он бьющий», — сказал Поветкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максуту Жафярову.