«Он не будет подарком». Поветкин высказался о бое Усика с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, именитый россиянин Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона дивизиона между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Усик не будет подарком. Но Тайсон Фьюри нестандартный, неудобный, и, самое главное, терпеливый. Он в бою с Уайлдером упал, встал, и неплохо боксировал после этого», — сказал Поветкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максуту Жафярову.

Ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.