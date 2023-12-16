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«Он не будет подарком». Поветкин высказался о бое Усика с Фьюри

«Он не будет подарком». Поветкин высказался о бое Усика с Фьюри
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, именитый россиянин Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона дивизиона между британцем Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 KO) и украинцем Александром Усиком (21-0, 14 KO).

«Усик не будет подарком. Но Тайсон Фьюри нестандартный, неудобный, и, самое главное, терпеливый. Он в бою с Уайлдером упал, встал, и неплохо боксировал после этого», — сказал Поветкин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максуту Жафярову.

Ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.

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