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Сосулин: нокаут буду «смаковать» с командой, потому что к победе мы пришли вместе

Сосулин: нокаут буду «смаковать» с командой, потому что к победе мы пришли вместе
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Российский боксёр Павел Сосулин прокомментировал победу над американцем Алексисом Эспино в матчевой встрече двух стран во время «Ночи чемпионов IBA» в категории до 75 кг. Сосулин нокаутировал соперника во втором раунде.

«Принёс сборной России ещё одну победу, у меня прекрасные ощущения. Мы с командой проделали большую работу, долго готовились. Сегодня всю нашу подготовку показали на ринге и, к счастью, удалось выиграть. Я люблю боксировать длинные бои, по восемь или десять раундов. А сегодня выиграл во втором и даже не успел устать. Готовился на четыре раунда, но провёл всего два.

Многие боксёры любят вырезать для личного архива лучшие моменты поединка, но эта работу за меня сделают прекрасные редакторы Федерации бокса России. Свой нокаут буду «смаковать» с командой, потому что к победе мы пришли вместе», — передаёт слова Сосулина корреспондент «Чемпионата» Максут Жафяров.

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