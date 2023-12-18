Бадаев: Шлеменко против Бикрёва, Резникова и Исмаилова. Это был бы венец карьеры

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев предложил три варианта для достойного завершения карьеры именитого российского бойца Александра Шлеменко. По мнению Бадаева, Шлеменко мог бы встретиться с Дмитрием Бикрёвым, Артёмом Резниковым и Магомедом Исмаиловым.

«Предлагаю не только в RCC сказать. Противостояние Шлеменко и Дмитрия Бикрёва. Это противостояние давно уже обсуждается. Ещё можно взять Артёма Резникова и Магомеда Исмаилова. Вот как венец карьеры. Я бы три этих боя сделал. Мы сейчас не говорим о реальности и возможности проведения этих боёв, но как зритель я бы поговорил», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бадаев также поделился мнением о лучшем бое пятилетия.

«В RCC это бой Виктора Генри и Дениса Лаврентьева. Я помню этот бой, вероятно, были другие, но мне запомнился этот. Бой Виктора и Дениса — олицетворение лиги RCC, потому что вы не жалеете местных бойцов, подвергаете их конкуренции. Дениса испытали, он прошёл проверку достойно, но не выиграл. Этот бой мне запомнился!» — сказал Бадаев.

Резников раскритиковал Шлеменко за конфликт с соседом: