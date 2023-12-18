Исмаилов назвал сумму, за которую согласится на реванш со Шлеменко

Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов прокомментировал недавние слова своего соотечественника Александра Шлеменко. Ранее Шлеменко заявил, что Исмаилов едва ли согласится на реванш с ним. По словам Магомеда, он даст согласие на реванш в случае предложения на 50 млн рублей.

«Реванш со Шлеменко? Проблем нет, давайте подерёмся. Реванша хочет? Он был суперхорош? Давайте подерёмся. Подготовьте, пожалуйста, 50 млн рублей — и погнали. Вперёд! Саша, я иду за тобой! Просто скажите, что готовы заплатить эту сумму — и я в Омск приеду за Сашей!» — приводит слова Исмаилова «Спорт-экспресс».

Напомним, первый поединок между Шлеменко и Исмаиловым состоялся в декабре прошлого года. Магомед тогда победил судейским решением.