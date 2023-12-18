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Исмаилов назвал сумму, за которую согласится на реванш со Шлеменко

Исмаилов назвал сумму, за которую согласится на реванш со Шлеменко
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Популярный российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов прокомментировал недавние слова своего соотечественника Александра Шлеменко. Ранее Шлеменко заявил, что Исмаилов едва ли согласится на реванш с ним. По словам Магомеда, он даст согласие на реванш в случае предложения на 50 млн рублей.

«Реванш со Шлеменко? Проблем нет, давайте подерёмся. Реванша хочет? Он был суперхорош? Давайте подерёмся. Подготовьте, пожалуйста, 50 млн рублей — и погнали. Вперёд! Саша, я иду за тобой! Просто скажите, что готовы заплатить эту сумму — и я в Омск приеду за Сашей!» — приводит слова Исмаилова «Спорт-экспресс».

Напомним, первый поединок между Шлеменко и Исмаиловым состоялся в декабре прошлого года. Магомед тогда победил судейским решением.

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