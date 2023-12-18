Бивол ответил, попытается ли нокаутировать Артура 23 декабря

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол высказался о предстоящем поединке с британцем Линдоном Артуром, который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

«У него хорошая английская школа, он много двигается, работает джебом и хорошо контратакует правой рукой. И это интересно, хочется испытать свои навыки с таким соперником.

Волнует ли меня простой? Не особо, честно говоря. У меня было время, чтобы заняться своим психологическим состоянием. Я устал после 2022 года, но отдохнул и решил свои личные дела, восстановил своё тело. И теперь я чувствую себя лучше, чем в начале года.

Как закончится бой? Каждый раз, когда я выхожу в ринг, я не думаю о том, чтобы нокаутировать кого-то одним ударом или досрочно остановить его. Когда я думаю об этом, ничего не получается», — сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.