Хабиб встретился с Абусупьяном Магомедовым

Немецкий боец дагестанского происхождения Абусупьян Магомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фотографию с прославленным российским бойцом, бывшим чемпионом UFC в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.

«Команда Хабиба», — написал Абусупьян.

«Рад был увидеться, брат», — прокомментировал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Абусупьяна Магомедова

В общей сложности Магомедов провёл в смешанных единоборствах 32 боя, в которых одержал 25 побед и потерпел шесть поражений. Ещё в одном поединке с участием Абусупьяна была зафиксирована ничья.

Хабиб завершил профессиональную карьеру после поединка с американцем Джастином Гэтжи. Бой состоялся в октябре 2020 года. Россиянин победил, применив удушающий приём во втором раунде.