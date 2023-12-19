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Илич резко отреагировал на объяснения рефери остановки боя со Шлеменко в 1-м раунде

Илич резко отреагировал на объяснения рефери остановки боя со Шлеменко в 1-м раунде
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Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич прокомментировал слова рефери Вячеслава Киселёва, который работал на его реванше с россиянином Александром Шлеменко. Ранее Киселёв объяснил своё решение остановить бой в первом раунде и присудить победу Шлеменко техническим нокаутом.

По словам рефери, Илич, пропустив сильный удар в живот, был неспособен адекватно защищаться. Чтобы здоровью спортсмена ничего не угрожало, Киселёв, по его же словам, остановил бой.

«Чушь!» — написал Илич на своей странице в социальных сетях.

Напомним, поединок Шлеменко и Илича проходил на турнире RCC 17 в Екатеринбурге. Для спортсменов это был реванш. Первый бой завершился победой серба, который отправил россиянина в нокаут в самом начале первого раунда.

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