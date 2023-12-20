Кудряшов дал прогноз на бой Джошуа — Валлин

Известный российский тяжеловес Дмитрий Кудряшов высказался о предстоящем поединке между британцем Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO), который состоится 23 декабря в Саудовской Аравии.

«Валлин — крепкий боксёр, который не даёт по себе ударить и сам создаёт проблемы соперникам. Но я всё равно верю в досрочную победу Джошуа. Отто не сможет справиться с габаритами. Энтони удачно боксировал со школьными левшами ещё со времён любительской карьеры, если не брать в расчёт Александра Усика, который невероятно подвижен для тяжеловеса. Джошуа сможет сделать то, что не смог Мурат Гассиев: дожмёт и забьёт Валлина», — приводит слова Кудряшова издание MMA.Metaratings.ru.

Отто Валлину 32 года. В сентябре шведский боксёр выиграл отборочный поединок по линии IBF, одолев по очкам бывшего объединённого чемпиона в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянина Мурата Гассиева. Единственное поражение в карьере потерпел от британца Тайсона Фьюри, уступив ему единогласным судейским решением.