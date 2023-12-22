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Тренер по ММА Мендес объяснил, зачем «солгал» Новаку Джоковичу в присутствии Хабиба

Тренер по ММА Мендес объяснил, зачем «солгал» Новаку Джоковичу в присутствии Хабиба
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Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова (Россия), разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о состоявшейся беседе с прославленным сербским теннисистом Новаком Джоковичем. Разговор проходил в Дубае (ОАЭ), где 36-летний Новак в настоящий момент проводит предсезонный сбор. По словам Мендеса, он хотел произвести на Джоковича впечатление, поэтому несколько преувеличил свои заслуги.

«Я обсуждаю, скольких чемпионов UFC я тренировал, и на самом деле я солгал. Я не тренировал 20 чемпионов UFC. Но Новак так слушал меня, и, вероятно, именно поэтому я пытался произвести на него впечатление. Тренеры могут привирать», — написал Мендес.

Фото: Из личного архива Хавьера Мендеса

Ранее Нурмагомедов назвал Джоковича величайшим в истории (GOAT — Greatest of All Time).

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