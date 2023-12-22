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Бен Аскрен назвал лучшего бойца в полусреднем весе UFC

Бен Аскрен назвал лучшего бойца в полусреднем весе UFC
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Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Бен Аскрен подвёл итоги титульного боя в полусредней весовой категории между британцем Леоном Эдвардсом и американцем Колби Ковингтоном. Также он назвал лучшего бойца в этой весовой категории.

«Я не знаю, какова была стратегия Колби. Я думаю, что лучшей стратегией для победы для него было использовать кардио, проводить тейкдауны и оставаться сверху в партере. Но, похоже, Колби боялся ударов Леона и просто оставался в стороне. Я думаю, что мы все закончили бой с пониманием, что Леон лучший боец», – приводит слова Аскрена Middle Easy.

Напомним, поединок между Эдвардсом и Ковингтоном продлился все пять раундов и завершился победой Леона единогласным решением судей. Бойцы провели поединок в рамках турнира UFC 296, который проходил в Лас-Вегасе (США).

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