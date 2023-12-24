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Дмитрий Бивол победит Артура Бетербиева?

Дмитрий Бивол победит Артура Бетербиева?
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Завершился поединок боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound, россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) встретился с британцем Линдоном Артуром (23-1, 16 KO). Бивол победил единогласным судейским решением, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также оформив нокдаун.

После боя Дмитрий Бивол высказался об организации поединка с обладателем титулов WBC, IBF и WBO соотечественником Артуром Бетербиевым.

Как вы считаете, сможет ли Дмитрий Бивол победить Артура Бетербиева?

Напомним, Бивол победил единогласным судейским решением, выиграв на судейских карточках все 12 раундов, а также оформив нокдаун. В концовке 11-го раунда Бивол зажал Артура у канатов и пробил его ударом по корпусу. Британец смог подняться вместе с гонгом на перерыв. Точный результат боя — победа Дмитрия Бивола единогласным решением (120-107, 120-107, 120-107).

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) - Линдон Артур
23 декабря 2023, суббота. 23:30 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Линдон Артур
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