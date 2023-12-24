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Бивол превзошёл Артура по количеству ударов в три раза

Бивол превзошёл Артура по количеству ударов в три раза
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Минувшей ночью прошёл поединок боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound россиянин Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) нанёс разгромное поражение британцу Линдону Артуру (23-1, 16 KO).

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение в пользу Бивола (120-107, 120-107, 120-107).

Российский полутяжеловес превзошёл своего оппонента по количеству ударов в три раза — 226 (116 джебов + 110 силовых) против 71 (44 джеба + 27 силовых).

Напомним, после поединка Бивол заявил о том, что организаторам турнира в Саудовской Аравии был бы интересен его бой с действующим чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2023. Титульные бои
Дмитрий Бивол (W) - Линдон Артур
23 декабря 2023, суббота. 23:30 МСК
Дмитрий Бивол
Окончено
UD
Линдон Артур
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