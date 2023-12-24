Абдель-Азиз — Гэтжи: ты никогда не будешь прежним после боя с Махачевым

Популярный египетский менеджер бойцов MMA и глава компании Dominance MMA Management Али Абдель-Азиз считает необходимым организовать бой между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и американцем Джастином Гэтжи.

«Махачев против Гэтжи – бой, который нужно сделать. Джастин, ты никогда не будешь прежним после этого поединка, запомни это», — написал Абдель-Азиз в социальных сетях.

Напомним, ранее сам Махачев заявил о том, что питает интерес к возможному бою с Гэтжи.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде: россиянин попал по сопернику хай-киком, после чего принялся добивать его. Вскоре рефери остановил поединок. В смешанных единоборствах на счету Махачева 25 побед и одно поражение.