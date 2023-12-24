«Бывший боец притворяется настоящим». Чендлер — о Макгрегоре

Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер вызвал на бой своего соотечественника — бойца UFC Нейта Диаза.

«Погнали! С удовольствием сломаю тебе челюсть, пока у меня непонятки с бывшим бойцом, который притворяется настоящим», — написал Чендлер в социальных сетях, обращаясь к Диазу.

Отметим, что в данном обращении Чендлер подразумевает знаменитого ирландского бойца Коннора Макгрегора, который должен был провести с ним свой бой-возвращение в апреле 2024 года, однако глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландцу ещё предстоит пройти шесть месяцев антидопингового тестирования, прежде чем он сможет драться, несмотря на то что он проходит тесты уже с октября. По этой причине в апреле следующего года Чендлер и Макгрегор, скорее всего, не сойдутся в октагоне.

Ранее Макгрегор жёстко раскритиковал UFC за неподобающее, на его взгляд, отношение к нему.