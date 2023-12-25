Нейт Диаз готов принять участие в UFC 300

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейт Диаз рассказал о своей готовности принять участие в турнире UFC 300.

«Я готов. На UFC 300 будет очень круто, но у меня нет соперника», — написал Диаз в социальных сетях.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате 10 раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и закончился победой Пола единогласным решением судей.

Диаз в предыдущем поединке встречался с Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.