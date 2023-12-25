Украинец Редкач отреагировал на победу Бивола в бою с Артуром

Известный украинский боксёр Иван Редкач поздравил российского чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола с победой, одержанной в поединке с британцем Линдоном Артуром.

«Мои поздравления», — написал Редкач в социальных сетях, добавив к сообщению смайл в виде бутылки шампанского.

Бивол и Артур встречались в ночь с 23 на 24 декабря мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось победой Бивола единогласным решением (120-107, 120-107, 120-107).

Бивол является непобеждённым боксёром. В общей сложности он принял участие в 22 поединках, в каждом из которых одерживал победы — 11 раз они были добыты нокаутом. В настоящий момент Дмитрию 33 года.