Джефф Нил: дайте Мухаммаду выиграть пояс. Потом я приду и вновь его побью

Боец UFC, выступающий в полусредней весовой категории, Джефф Нил высказался по поводу Белала Мухаммада.

«Не знаю, сможет ли Белал одержать победу в поединке с Эдвардсом, но он однозначно заслуживает шанса на титул. Люди принижают его достижения, называя скучным бойцом, но всё это не имеет значения. Он заслужил свой шанс.

После поражения в бою со мной он выиграл что-то около 10 боёв. Дайте ему то, ради чего он работал. А уж потом, когда он заберёт пояс, я приду и вновь его побью», — приводит слова Нила Sportskeeda.

В последнем бою Мухаммад встречался с бразильцем Гилбертом Бёрнсом и победил его единогласным решением судей. До этого техническим нокаутом Белал победил соотечественника Шона Брэди.

Ранее Белал заявил, что президент UFC пообещал ему титульный поединок.