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Белал Мухаммад: Дана Уайт дал мне слово

Белал Мухаммад: Дана Уайт дал мне слово
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Второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад вновь высказался на тему титульного поединка. По словам Мухаммада, ему неинтересно, что сейчас говорит обладатель чемпионского пояса в полусреднем весе Леон Эдвардс, потому что ранее он поговорил с президентом UFC Даной Уайтом. Эдвардс недавно говорил, что предпочёл бы защищать титул не с Белалом, а кем-то другим.

«Мнение Леона не имеет значения. Мнение его тренера не имеет значения. Единственный человек, который меня волнует, это Дана, и он дал мне слово. Это всё, что имеет значение. Мы следующие, и тот факт, что они боятся, только придаёт мне больше уверенности. Вам стоит бояться», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

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