Белал Мухаммад: Дана Уайт дал мне слово

Второй номер рейтинга полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад вновь высказался на тему титульного поединка. По словам Мухаммада, ему неинтересно, что сейчас говорит обладатель чемпионского пояса в полусреднем весе Леон Эдвардс, потому что ранее он поговорил с президентом UFC Даной Уайтом. Эдвардс недавно говорил, что предпочёл бы защищать титул не с Белалом, а кем-то другим.

«Мнение Леона не имеет значения. Мнение его тренера не имеет значения. Единственный человек, который меня волнует, это Дана, и он дал мне слово. Это всё, что имеет значение. Мы следующие, и тот факт, что они боятся, только придаёт мне больше уверенности. Вам стоит бояться», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.