Лидделл объяснил мировую популярность Макгрегора

Легендарный американский боец смешанных единоборств Чак Лидделл высказался о мировой популярности бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

«Почему он популярен? Это маркетинг. Макгрегор был зрелищным и побеждал, когда было нужно. У него яркая личность, он раскручивал себя и в итоге стал громадной звездой. Победил опасных соперников. Нокаутировал Альдо в первом раунде. Я смотрел все бои Жозе – этот парень всегда сначала пытался прочувствовать оппонента, двигался в первом раунде, потом начинал отбивать им ноги, отбивал и после этого начинал прессинг.

Альдо побежал прямо на Макгрегора через всю клетку, потому что вышел из себя. Конор разозлил его трэш-током перед боем. Жозе побежал через клетку, был пойман и нокаутирован», – сказал Лидделл в интервью YouTube-каналу Club Random podcast.