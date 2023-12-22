Конор Макгрегор назвал величайший бой UFC всех времён

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где заявил, что его второй поединок с американцем Нейтом Диазом на UFC 202 является величайшим в истории промоушена Даны Уайта.

Макгрегор опубликовал видеонарезку с поединка и подписал её следующим образом: «величайший бой UFC всех времён».

Отметим, что Макгрегор и Диаз сражались дважды. В марте 2016 года, на турнире UFC 196, Нейт одержал досрочную победу, нанеся ирландцу первое поражение в карьере в UFC. В августе того же года, на UFC 202, между спортсменами состоялся реванш, в котором ирландец одолел оппонента решением большинства судей.