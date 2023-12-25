Хргович назвал имя желаемого соперника

Топовый хорватский супертяжеловес Филип Хргович ответил на вопрос о том, с кем он хотел бы провести свой следующий поединок после победы над Марком Де Мори на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), который состоялся 23 декабря.

«Я очень усердно тренируюсь. Я уже 17 лет в боксе, у меня была длинная любительская карьера, шесть лет я в профессионалах. Считаю, сейчас бокс сильно изменился с появлением его превосходительства в Саудовской Аравии. Так что я думаю, мы избежим боксерской политики и организуем большие бои. Конечно, я хочу Фьюри. Тайсон — самое громкое имя в боксе», — сказал Хргович в интервью Fighthub.

Отметим, что у Тайсона Фьюри следующий поединок запланирован с Александром Усиком. 17 февраля на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) британец и украинец подерутся за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.