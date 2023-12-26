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Гарри сделал заявление после срыва боя с Люке на UFC 296

Гарри сделал заявление после срыва боя с Люке на UFC 296
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Непобеждённый ирландский боец смешанных единоборств Иан Мачадо Гарри, выступающий в полусредней весовой категории UFC, поблагодарил фанатов, которые его поддержали после срыва боя с бразильцем Висенте Люке. Гарри снялся с поединка, который должен был пройти на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (США), из-за болезни.

«Боевая неделя прошла не так, как планировалось. Грипп перерос в пневмонию, когда я гонял вес, и впервые в своей карьере я был снят с боя врачом UFC. Прилетев домой, я встретил столько фанатов, которые прилетели специально, чтобы увидеть меня. Я не так хотел встретиться с вами. Больше всего на свете я хотел устроить шоу. Спасибо за все ваши добрые слова, прекрасные сообщения и всем, кто был рядом со мной. Вы можете читать ненавистные комментарии в интернете, но я понял, что они не настоящие. В реальной жизни вы бронируете билеты, отели, проезжаете мили и появляетесь в Вегасе. Я чертовски благодарен всем и обещаю, что искуплю свою вину перед вами в феврале», – написал Гарри в своих социальных сетях.

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