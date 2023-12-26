Исмаилов записал видео в ответ на слова Шлеменко о его хитрости

Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на слова соотечественника Александра Шлеменко о его хитрости.

. Ранее Шторм победил серба Александра Илича и заявил о том, что Лысый хищник не согласится провести с ним реванш, так как Магомед является хитрым и не дерётся с бойцами в хорошей форме.

Исмаилов отреагировал на слова Шлеменко про хитрость:

Напомним, поединок между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко состоялся 3 декабря 2022 года на турнире лиги RCC в Екатеринбурге. Он продлился всю дистанцию – пять раундов по пять минут. По итогам боя победу единогласным решением судей одержал Исмаилов (50-44, 50-44, 50-44).

По словам Магомеда, он даст согласие на реванш в случае предложения на 50 млн рублей.