Диаз намекнул на желание подраться с Эдвардсом на UFC 300

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейт Диаз опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на желание подраться с действующий чемпионом промоушена Леоном Эдвардсом.

«300», — написал Диаз.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате 10 раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и закончился победой Пола единогласным решением судей.

Диаз в предыдущем поединке встречался с Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.