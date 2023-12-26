Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Диаз намекнул на желание подраться с Эдвардсом на UFC 300

Диаз намекнул на желание подраться с Эдвардсом на UFC 300
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств, экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейт Диаз опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором намекнул на желание подраться с действующий чемпионом промоушена Леоном Эдвардсом.

«300», — написал Диаз.

Напомним, в ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) проходил вечер бокса. В главном событии сразились два американца: блогер Джейк Пол и Нейт Диаз, который совсем недавно завершил карьеру в UFC. Поединок проводился в формате 10 раундов по три минуты. Бой продлился все 10 раундов и закончился победой Пола единогласным решением судей.

Диаз в предыдущем поединке встречался с Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.

Материалы по теме
Порье и Чендлер бросили вызов Нейту Диазу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android