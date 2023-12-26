Аскрен — Фергюсону: пора вешать перчатки на гвоздь

Бывший чемпион промоушенов Bellator и ONE Бен Аскрен обратился к знаменитому американскому бойцу UFC Тони Фергюсону, который на днях потерпел очередное поражение.

«Он продолжает говорить, что хочет драться. Это из-за денег? Не знаю. Но я знаю, что Пэдди не является сильным бойцом, а Тони оказался под ним. Даже не понимаю, в чём был его план. Он ведь борец, он умеет вставать из партера, но вместо этого он второй и третий раунды лежит на спине. Чувак, поднимись на ноги. Проведи тейкдаун сам. Пэдди — не топовый борец, у тебя должно получиться.

Траектория его карьеры выглядит просто безумно. В какой-то момент он шёл 13-0, а теперь идёт 0-7. При таком раскладе пора вешать перчатки на гвоздь, дружище», — приводит слова Аскрена MMA News.