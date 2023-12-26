Наоя Иноуэ завоевал второй в карьере титул абсолютного чемпиона мира

26 декабря прошёл грандиозный боксёрский турнир в Токио (Япония). В главном событии вечера японский профессиональный боксёр, чемпион мира в четырёх весовых категориях Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом. Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира в первом полулёгком весе.

Бой продлился 10 раундов и завершился техническим нокаутом.

Примечательно, что год назад Иноуэ завоевал аналогичный титул в легчайшем весе.

В соглавном событии вечера сошлись Сеия Цуцуми (9-0-2, 7 KO) и Кадзуки Анагучи (6-0, 2 КО). Победу одержал Цуцуми.

Отметим, что Наое Иноуэ 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии Иноуэ стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг).