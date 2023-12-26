Сауль Альварес назвал трёх лучших боксёров мира

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес назвал трёх лучших, по его мнению, боксёров мира на данный момент.

«Я считаю, что это Иноуэ, Кроуфорд и Джервонта [Дэвис]… Есть немало бойцов, и я не хотел бы выглядеть неуважительно из-за того, что не упоминаю их, но есть немало хороших бойцов», – сказал Альварес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Напомним, осенью прошёл боксёрский вечер от PBC, в главном событии которого абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), мексиканец Сауль Альварес (59-2-2) проводил защиту против американца Джермелла Чарло (35-1-1). Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Таким образом, Сауль Альварес сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.