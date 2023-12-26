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Никал дал прогноз на бой Чимаева с Эдвардсом

Никал дал прогноз на бой Чимаева с Эдвардсом
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Известный американский боец MMA Бо Никал поделился мыслями о потенциальном поединке чемпиона UFC в полусредней весовой категории британца Леона Эдвардса с непобеждённым арабо-чеченским проспектом Хамзатом Чимаевым.

«Если Хамзат переведёт Эдвардса, это будет невероятно тяжёлый бой для него. У меня такое чувство, что если Хамзат переведет Эдвардса, он, вероятно, изобьет его и выиграет», – заявил Бо Никал на своём YouTube-канале.

Отметим, что Хамзат Чимаев после перехода в UFC выступал в полусредней весовой категории UFC. Однако в этом году Борз окончательно перебрался в средний дивизион.

Напомним, профессиональный рекорд Леона Эдвардса в смешанных единоборствах составляет 22-3. На счету Хамзата Чимаева в MMA 13 побед в 13 проведённых боях.

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