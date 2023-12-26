Монсон: в российском спорте нет звезды уровня Хабиба

Легенда MMA Джефф Монсон считает, что в российском спорте нет звезды, которая по своему статусу дотягивает до бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова.

«Безусловно, российские спортсмены остаются одними из самых популярных во всём мире. Почти во всех видах спорта есть россияне, которые известны на весь мир — особенно в единоборствах. Но сейчас в российском спорте нет звезды уровня Хабиба Нурмагомедова. После его ухода из UFC никто не достиг такого же пика популярности. На данный момент нет такого российского спортсмена, который на голову выше всех остальных», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

Напомним, Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную спортивную карьеру в 2020 году. Рекорд российского бойца в смешанных единоборствах составляет 29-0.