Бо Никал: бой с Махачевым будет трудным для Эдвардса

Непобеждённый американский боец смешанных единоборств Бо Никал разобрал потенциальный поединок россиянина Ислама Махачева с британцем Леоном Эдвардсом. Никал полагает, что данный бой получился бы конкурентным.

«Бой с Исламом будет трудным для Леона, но я думаю, что он будет конкурентным. Для Ислама Леон большой. Эдвардс может нанести очень сильный удар. И Леон умен, он сохраняет хладнокровие, так что я не знаю. В то же время Ислам не на 100 процентов грэпплер. Он пытается много драться в стойке со всеми парнями, с которыми сталкивается в клетке», – сказал Никал на своем Youtube-канале.

Напомним, Ислам Махачев является чемпионом UFC в лёгкой весовой категории. Леон Эдвардс удерживает титул UFC в полусреднем дивизионе.