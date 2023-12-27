Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов: что мне делать, если никто не хочет со мной драться?

Умар Нурмагомедов: что мне делать, если никто не хочет со мной драться?
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пожаловался на остутствие соперников.

«И что мне делать? Если никто не хочет драться», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, 5 августа Умар Нурмагомедов должен был провести поединок с четвёртым номером дивизиона Кори Сэндхагеном, однако российский боец вынужден был сняться с боя из-за травмы плеча. Ему на замену вышел Роб Фонт.

В общей сложности на счету Умара 16 поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он добивался побед.

Ранее менеджер Ризван Магомедов рассказал, когда Умар Нурмагомедов сможет принять участие в следующем поединке.

Материалы по теме
Менеджер рассказал, когда Умар Нурмагомедов сможет вернуться в октагон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android