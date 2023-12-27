Умар Нурмагомедов: что мне делать, если никто не хочет со мной драться?

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пожаловался на остутствие соперников.

«И что мне делать? Если никто не хочет драться», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Напомним, 5 августа Умар Нурмагомедов должен был провести поединок с четвёртым номером дивизиона Кори Сэндхагеном, однако российский боец вынужден был сняться с боя из-за травмы плеча. Ему на замену вышел Роб Фонт.

В общей сложности на счету Умара 16 поединков в смешанных единоборствах, в каждом из которых он добивался побед.

Ранее менеджер Ризван Магомедов рассказал, когда Умар Нурмагомедов сможет принять участие в следующем поединке.