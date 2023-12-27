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Бивол назвал лучшего боксёра 2023 года

Бивол назвал лучшего боксёра 2023 года
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Чемпион мира по версиям WBA и IBO в полутяжёлой весовой категории Дмитрий Бивол стал участником опроса на тему «Лучший боксёр года». Об этом сообщает сайт «Матч ТВ».

В ходе опроса Бивол выбрал Теренса Кроуфорда лучшим боксёром 2023 года. Отметим, что в этом году американец досрочно победил соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе. При этом на второе место Дмитрий поставил Наою Иноуэ из Японии. Азиатский боксёр в 2023 году сумел одержать две победы и стать абсолютным чемпионом мира во второй весовой категории.

Напомним, профессиональный рекорд Дмитрия Бивола в боксе составляет 22-0. Свой последний поединок российский спортсмен провёл 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Его соперником стал британец Линдон Артур. Данный бой продлился всю дистанцию. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Биволу.

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