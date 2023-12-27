Адесанья считает, что в UFC скоро придёт время доминирования нигерийцев

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в средней весовой категории Исраэль Адесанья выразил мысль о том, что вскоре в лучшем промоушене мира настанет доминирование нигерийских бойцов.

«Мне нравится эта тема. Я не могу сосчитать, сколько бразильцев в UFC, я бы предположил, что в UFC было меньше 10 нигерийцев или чуть больше. Я скажу вам это, когда нигерийцы начнут наводнять UFC тем, что мы с Камару вдохновили… Игра окончена», – приводит слова Иззи MMA News.

Отметим, что Исраэль Адесанья родился в Нигерии. Однако в UFC он выступает под флагом Новой Зеландии.

Напомним, профессиональный рекорд Адесаньи в смешанных единоборствах составляет 24-3. В своём последнем поединке, состоявшемся в сентябре текущего года, Исраэль единогласным решением судей уступил американцу Шону Стрикленду.