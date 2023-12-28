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Чендлер: драться со мной — не самый умный выбор для Макгрегора

Чендлер: драться со мной — не самый умный выбор для Макгрегора
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Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался по поводу ирландца Конора Макгрегора.

«Для всех плохо, если Конор вернётся в октагон и не станет драться со мной. Макгрегор может начать выбирать оппонентов – мол, хочу подраться вот с этим парнем, с тем парнем. В его положении или на месте его менеджера я бы попытался сделать то же самое, потому что драться со мной – не самый умный выбор для Конора», – приводит слова Чендлера Essentially Sports.

В последнее время появляется множество информации о возможном возвращении в октагон Конора Макгрегора, который не участвовал в соревнованиях с июля 2021 года, когда сломал ногу в поединке с Дастином Порье. Всего на счету Макгрегора в промоушене 14 поединков, в которых он одержал 10 побед.

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