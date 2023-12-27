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Чендлер: Макгрегор хочет, чтобы я забил на наш бой

Чендлер: Макгрегор хочет, чтобы я забил на наш бой
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Известный американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер высказался по поводу возвращения ирландца Конора Макгрегора.

«Для всех плохо, если Конор вернётся в октагон и не будет драться со мной. Сейчас Макгрегор хочет переждать. Он хочет, чтобы я забил на наш бой и сказал, что хочу подраться с кем-то ещё. А Конор найдёт себе более лёгкого соперника – Нейта Диаза, например», – приводит слова Чендлера Essentially Sports.

Напомним, профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Российский боец сейчас занимает первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Свой последний поединок Махачев провёл в октябре этого года на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), где он в первом раунде нокаутировал Александра Волкановски из Австралии.

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