Джош Томпсон объяснил, почему ему не нравится Хамзат Чимаев

Бывший боец UFC в лёгкой весовой категории американец Джош Томпсон высказался по поводу чемпионских перспектив Хамзата Чимаева, выступающего в среднем дивизионе промоушена.

«Я уже говорил это, когда в последний раз видел его бой, я всё ещё не фанатею от Чимаева. Мне не нравится Хамзат Чимаев. Все говорят, что я глупый и веду себя как хейтер. Но мне всё равно, что говорят эти ребята, я в бойцовской игре очень, очень давно. Бойцы приходят и уходят. Они резко врываются на сцену, и угадайте, что потом? Затем они затухают и пытаются вернуться в нужное русло, и у некоторых из них никогда это не получается, а у некоторых происходит возрождение.

Чарльз Оливейра — один из парней, которые пережили возрождение. Многим в прошлом это не удавалось. Мелвин Гиллард, например, появился как фейерверк и просто потух, и я даже не знаю, где он сейчас. Такое случается со многими бойцами, я просто использую его как пример», — приводит слова Томпсона MMA News со ссылкой на подкаст WEIGHING.