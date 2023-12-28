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Конор Макгрегор — о Роналду: $ 250 млн за бой

Конор Макгрегор — о Роналду: $ 250 млн за бой
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Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал фото с прославленным португальским футболистом Криштиану Роналду.

«$ 250 млн за бой», — подписал фотографию Макгрегор, добавив к сообщению несколько смеющихся смайлов.

Фото: https://twitter.com/TheNotoriousMMA

Напомним, ранее сам Роналду у себя в соцсетях показывал ту же самую фотографию, предложив подписчикам составить подпись к ней, чтобы потом выбрать лучшую.

Конор и Криштиану встретились во время боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), гостями которого они были. В главном событии спортивного шоу сражались Энтони Джошуа и Отто Валлин. Джошуа победил в пятом раунде.

Криштиану Роналду и Конор Макгрегор провели битву взглядов:

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